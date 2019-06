Mafia: sciolto il Consiglio comunale di San Cipirello

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri ha sciolto per mafia il consiglio comunale di San Cipirello, piccolo comune del palermitano. Il Cdm, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Salvini, "tenuto conto che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono il Consiglio comunale di San Cipirello a compromissioni del buon andamento dell'attività amministrativa, ne ha deliberato lo scioglimento per un periodo di 18 mesi, affidandone la gestione a una Commissione straordinaria", si legge in una nota.