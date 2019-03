Mafia: sequestro beni Dia, sigilli anche a sala vip e quadro da 6 milioni euro

Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Ci sono anche un quadro del valore di oltre sei milioni di euro e una sala vip longue dell'aeroporto di Verona tra i beni sequestrati dalla Dia all'imprenditore Rosario Marchese. Il provvedimento di sequestro, attualmente in corso di esecuzione da parte della Dia di Caltanissetta, coadiuvata dalla Sezione Operativa di Brescia e dai Centri Operativi di Milano, Torino, Padova, Roma e Napoli, e che ha interessato beni stimati in oltre 15 milioni di euro, riguardano 11 società e 2 ditte individuali, con sedi a Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Verona, Roma e Gela (Caltanissetta), operanti nei settori della consulenza amministrativa, finanziaria e aziendale, della sponsorizzazione di eventi e del marketing sportivo, del noleggio di autovetture e mezzi di trasporto marittimi ed aerei, del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, di studi medici specialistici, della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e della gestione di bar. Ma anche un'opera pittorica di assoluto valore artistico risalente al XVII secolo (per un valore di circa sei milioni di euro), una holding con uffici a Milano in via Montenapoleone; una sala ?Vip Lounge? presso all'aeroporto ?Valerio Catullo? di Verona e una società di noleggio che gestisce, presso quella struttura aeroportuale, una flotta di vetture di lusso. Oltre a una società con sede a Roma in via Ludovisi, che sponsorizza e partecipa a prestigiosi campionati monomarca di auto da competizione e 5 beni immobili e 50 rapporti bancari.