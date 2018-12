Mafia: sorelle Napoli, finalmente verità viene a galla**

Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - "Finalmente la verità comincia a venire a galla, dopo 15 anni in cui non siamo credute, derise e prese per visionarie e "fuori di testa" e oggetto di insulti e lazzi in piazza. Ringraziamo i Carabinieri e la Procura di Termini che hanno creduto in noi". Lo dicono all'Adnkronos le sorelle Ina, Marianna e Irene Napoli, le imprenditrici di Mezzojuso (Palermo), in seguito all'arresto di tre persone con l'accusa di tentata estorsione nei loro confronti.