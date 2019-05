Mafia: volantini choc a Monreale, ‘arcivescovo protettore dei mafiosi’ (2)

(AdnKronos) - Monsignor Pennisi, sottolinea in una nota il vicario generale monsignor Antonino Dolce, è "da sempre impegnato nella lotta alla mafia. Ne sono prova, oltre i frequenti riferimenti nelle omelie, anche i decreti con i quali vieta ai mafiosi di fare parte delle confraternite e di svolgere il ruolo di padrini di battesimo o di cresima e non sono neppure mancati gli appelli alla conversione lanciati ai mafiosi in vari suoi interventi". Solidarietà anche dalla Cisl Palermo: "In questi anni abbiamo avuto modo di partecipare a iniziative nel corso delle quali monsignor Pennisi ha assunto chiare posizioni antimafia. Ci auguriamo che le forze dell'ordine facciano chiarezza rintracciando al più presto i responsabili di questa campagna diffamatoria contro il prelato".