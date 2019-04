Mafia: Zingaretti, ‘lotta torni al centro di agenda politica’ (2)

(AdnKronos) - "Con la risposta compatta delle forze sociali e dell'economia sana, con la creazione di sviluppo e benessere comune, soccombono le mafie - scrive ancora Zingaretti - Pio La Torre fu tra i primi a capirlo e a mettere in atto coerentemente questo principio, con un'azione politica forte e coraggiosa. Assumendosene in prima persona i rischi e i pericoli. Pio La Torre capì che la prima questione politica per togliere ossigeno alle mafie era promuovere la crescita e lo sviluppo della Sicilia e del Paese. La mia speranza - conclude - è quindi che il 37° anniversario dell'assassinio di Pio La Torre sia l'occasione per tutti di riscoprire i valori autentici della politica, nell'esempio di un grande uomo che ha speso la sua vita per l'affermazione dei diritti e delle libertà dei cittadini, contro l'oppressione e il condizionamento delle mafie".