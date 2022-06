Vuoi laurearti in tempi brevi? contatta l’Ateneo Etneo

Ateneo Etneo nasce nel 2021 per rispondere ad una crescente domanda di titoli di studio, certificazione e qualifica degli studi e delle competenze a fini pro-occupazionali o per l‘avanzamento delle carriere.

L’idea è quella di utilizzare appieno le potenzialità del web per agevolare l’accesso alla formazione universitaria, la specializzazione e/o il completamento di corsi di studi interrotti, tramite l’erogazione di servizi di alta qualità che, grazie alle best practices del digital learning, riescono ad orientare e assistere l’utente, passo per passo, sino al conseguimento del titolo desiderato.

Il team di assistenza e l’infrastruttura online, attiva H24, curano il continuo affinamento dei modelli didattici e la selezione dei percorsi formativi (oggi) più utili e ricercati, offrendo servizi personalizzati, puntuali e performanti, con un rapporto qualità-prezzo davvero molto competitivo.

Ateneo Etneo è inoltre in grado di ottimizzare l’organizzazione dei tempi di studio, modulandoli in base a esigenze e disponibilità dell’utente, riuscendo a soddisfare “su misura” anche le richieste di studenti-lavoratori e professionisti, d’ogni genere ed età, per i quali il “tempo” è prezioso o… molto limitato.

Spiegateci “apertamente” i vostri desideri e/o le vostre esigenze in materia di diploma, laurea o titoli che vorreste conseguire; troveremo insieme i percorsi e le formule (anche economiche) più adatte alle V/S disponibilità di tempo e più compatibili ad impegni di lavoro e/o vita quotidiana. Vi prospetteremo “tutto” l’iter formativo, le modalità di studio, le tempistiche e l’investimento occorrente, in forma chiara, modulabile e, soprattutto, più smart e “diretto allo scopo” possibile.

Chiama oggi stesso! ai numeri 095501368/3288646568. Saremo lieti di ascoltarti per comprendere le tue esigenze e consigliarti su cosa e come fare per soddisfarle.