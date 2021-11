Magma 2021, presentato il programma della 20esima edizione

“Magma arriva a un traguardo importante, quello dei vent’anni. Un lungo percorso in cui abbiamo osservato il cinema evolversi, rendersi più tecnologico, cambiare tante volte pelle, ma non perdere mai la capacità di affascinare. Acireale, da cui tutto è partito, costituisce sempre il nostro punto di arrivo. I viaggi intorno al mondo che i cortometraggi ci hanno fatto fare ci riportano sempre qui, e con noi conducono in sala i registi che finalmente presentano le loro opere ad un pubblico interessato e attento”. Sono le parole con le quali Giulia Iannello, project manager di Magma – Mostra di cinema breve, ha presentato la ventesima edizione del festival di cortometraggi di Acireale, che si terrà al Margherita Multisala dal 15 al 20 novembre 2021.

Al Palazzo del Turismo di Acireale, alla presenza del sindaco Stefano Alì, dell’assessore alla Cultura Fabio Manciagli e dell’artista acese Matteo Raciti è stato annunciato il denso programma dell’edizione che segna il consolidamento dell’importanza di Magma nella città dei cento campanili e nel panorama dell’offerta culturale siciliana. “Ricordo la prima presentazione di Magma a cui ho partecipato – dice il primo cittadino Alì – Era pieno di registi da tutte le parti del mondo, di cittadini stranieri che hanno voluto essere presenti ad Acireale e hanno scelto di conoscere la nostra città tramite il festival. Siamo orgogliosi che un evento del genere si svolga da noi – prosegue – E siamo felici del fatto che gli organizzatori di Magma abbiano scelto di fare rete con la cittadinanza”.

Il riferimento del sindaco è all’opera d’arte Magma dentro, che sarà inaugurata lunedì 15 novembre alle 18, in piazza Duomo. L’artista della cartapesta Matteo Raciti, da tempo trasferitosi a Viareggio per lavorare nel Carnevale di quella città, taglierà il nastro di un’installazione voluta in collaborazione proprio con Magma. Un’opera d’arte che i cittadini potranno attraversare camminandoci dentro e che si illuminerà di rosso. “A simboleggiare – spiega Raciti – il cuore pulsante della città: l’arte e la cultura”. “È un segnale dell’attenzione che abbiamo nei confronti di tutti i giovani che emigrano – sostiene l’assessore alla Cultura Fabio Manciagli – Oggi l’arte di uno di loro diventa un’esposizione nella piazza principale della città e ne rappresenta i valori”.

Lunedì, quindi, il cartellone di Magma si apre ufficialmente all’insegna, contemporaneamente, dell’arte e dei graditi ritorni. Lo stesso filo rosso segue anche la scelta del festival di riportare ad Acireale alcuni dei vincitori delle precedenti edizioni. Saranno ospiti della mostra di cinema breve Franccesca Tremolada Silva, Abril Vila Truyol, Carlos Fenoll Zajac, tre dei quattro vincitori del Premio Lorenzo Vecchio 2020 con “Yo soy la otra”. Ci saranno , inoltre, Giulio Tonincelli, che il premio lo ha vinto nel 2018 con “Happy Today”, e Chistopher Yates, vincitore nel 2019 con “Détours”, che vivrà questo Magma 2021 da giurato.

Magma – mostra di cinema breve è realizzato in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei.

Magma – Mostra di cinema breve 2021

Il programma della 20esima edizione del festival di cortometraggi

Lunedí 15 Novembre

– 16:00 Magma Pitch con Marzia Mete | su iscrizione

– 18:00 Inaugurazione dell’installazione artistica “Magma Dentro” di Matteo Raciti | Piazza Duomo, Acireale

– 20:30 Proiezione speciale: Paradise (2020) di Davide Del Degan | Margherita Multisala, Acireale

introduce Giovanni Calcagno, coprotagonista del film

Martedí 16 Novembre

– 14:00 Lectio Magistralis | Abadir Accademia, Catania

Mercoledí 17 Novembre

– 09:30 Concorso di corti scolastici Dante, in breve | Margherita Multisala, Acireale

– 21:00 Insula – Impressioni di Sicilia + Sezione speciale: this human world + performance musicale live AngoloGiro | Cine Teatro Odeon, Catania

Giovedí 18 Novembre

– 10:00 Magma Pitch | su iscrizione

– 20:30 Concorso Internazionale + omaggio a Simone Massi | Margherita Multisala, Acireale

– 23:30 Dopofestival | Sketch, Acireale

Venerdí 19 Novembre

– 09:00 Magma Youth – Proiezioni per le scuole | Margherita Multisala, Acireale

– 20:30 Concorso Internazionale + Making of di Musica Leggerissima | Margherita Multisala, Acireale

– 23:30 Dopofestival | Sottovoce, Acireale

Sabato 20 Novembre

– 20:30 Concorso Internazionale + Premiazione | Margherita Multisala, Acireale

– 23:30 Festa Finale | Moro Acireale

Cos’è Magma – Mostra di cinema breve

Magma è uno dei principali festival di cortometraggi in Italia. Giunto ormai alla sua 20esima edizione consecutiva, ha ormai visionato decine di migliaia di film provenienti da tutto il mondo. Rispetto ai maggiori festival di cinema italiani, ha sempre mantenuto l’attenzione sul formato breve, riconoscendolo come forma d’arte autonoma e spazio in cui sperimentare nuovi stili, nuove tendenze, le poetiche di neonati autori o di registi già affermati.

A organizzarlo è l’associazione culturale Scarti, nata ad Acireale nel 2001 da un’idea di Lorenzo Vecchio. A lui è dedicato il premio al corto vincitore del festival. Sin dai primi anni di attività, Scarti è impegnata nella promozione culturale, con particolare attenzione al cinema e alle arti visive. I suoi componenti, molti dei quali risiedono oggi fuori dalla Sicilia, portano avanti – attraverso Magma – un progetto che da 20 anni valorizza il territorio attraverso la convergenza delle più significative esperienze di cinema breve presenti a livello internazionale.