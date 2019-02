Maltempo: allerta meteo a Palermo, allagamenti e auto impantanate

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - Allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come previsto, i fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti anche "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte".