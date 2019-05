Maltempo: allerta meteo in Sicilia

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo Ionio".