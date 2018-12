Maltempo: assessore Marcato, da Regione Veneto 10 mln euro per danni a imprese (2)

(AdnKronos) - ?L'intervento - ribadisce l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, presentatore dell'emendamento - rappresenta una prima, importante risposta del Consiglio e della Giunta alle necessità delle imprese danneggiate dal maltempo e prevede la possibilità, in accoglimento delle richieste del territorio, di erogare alle imprese colpite finanziamenti a tasso zero non soltanto per gli investimenti, ma anche per interventi sulla liquidità delle imprese?. ?Sono felicissimo ? aggiunge Marcato - perché ancora una volta il Veneto dimostra che, di fronte ad un'emergenza, non c'è distinzione di partito, di colore, di estrazione politica, ma tutti assieme diamo una risposta a chi ne ha bisogno. Su input del presidente Luca Zaia ho proposto questo emendamento e vedere che viene accolto e votato all'unanimità è un bel segnale di attenzione?.