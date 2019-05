Maltempo: Cia Veneto, situazione critica in tutta la regione (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il mais, la bassa temperatura sta bloccando la germogliazione. In molti casi bisognerà riseminare: ma più tardi arriverà il caldo, peggio sarà. Problemi anche in pianura per il foraggio, mentre viene sottovalutata una grande questione: "Quella delle api ? conferma Passarini ? che non stanno impollinando le piante, provocando enormi danni ai frutteti". Come già calcolato in alcune province (Padova e Venezia in particolare), il calo di produzione e di fatturato varia tra il 20 e il 40%. "È l'ennesimo colpo al nostro settore ? conclude Passarini ? che negli ultimi 10 anni ha pagato, a livello nazionale, 10 miliardi di euro in termini di fatturato".