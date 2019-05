Maltempo: Cia Veneto, situazione critica in tutta la regione

Venezia, 20 mag. (AdnKronos) - "Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile". Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l'allarme per il mondo agricolo: "Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%". "Pochi giorni fa ? spiega Passarini - qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre della siccità, ed ora che piove da venti giorni ci lamentiamo lo stesso. In verità a rendere difficile la situazione è proprio la mancanza di gradualità, l'instabilità nel passaggio da una stagione all'altra. Veniamo da un inverno caldo e siccitoso e ci troviamo in una primavera fredda e piovosa. Il ciclo della natura è impazzito". Cia Veneto sta monitorando la situazione in tutta la regione, dalla montagna alla pianura: "In quota abbiamo problemi con le frane ? conferma il presidente ? a causa dell'eccesso di pioggia. I prati inoltre, a causa della bassa temperatura, non maturano, creando problemi ai pascoli che si ritrovano senza foraggio". Altro ordine di problemi in pianura: "Frumento e orzo subiscono il fenomeno dell'allettamento. Le piante cioè sono cadute a causa della troppa pioggia. Questo provocherà un calo di qualità e di quantità".