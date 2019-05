Maltempo: Coldiretti Padova, allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa

Padova, 20 mag. (AdnKronos) - Agricoltura a mollo in tutta la provincia, ma è nella Bassa Padovana la situazione più critica di questi giorni. Sono centinaia gli ettari di coltivazioni allagate, Coldiretti Padova sta raccogliendo decine di segnalazioni: a mollo i tunnel con le piantine di angurie, meloni, zucche e zucchine, sott'acqua i campi di cereali, dal frumento al mais, ma anche barbabietole e vigneti. Dopo gli accumuli di domenica l'acqua sta defluendo grazie alla rete di scolo e ai canali di bonifica in grado di ?ricevere?. Le ultime a tornare all'asciutto saranno le aree vallive ma per giorni e giorni i terreni saranno impraticabili. Gli allagamenti hanno interessato una vasta area sud di Este e Montagnana, fino all'Adige, in particolare a Barbona, Sant'Urbano, Vighizzolo, Piacenza d'Adige, Borgo Veneto, Casale di Scodosia. Centinaia gli agricoltori in apprensione per la sorte delle principali e più diffuse colture della zona, dagli ortaggi ai seminativi. Le previsioni purtroppo non sono delle migliori e le precipitazioni dei prossimi giorni da una parte renderanno quasi impossibili i lavori nei campi e, dall'altra, gettano una pesante incognita sull'entità e la qualità del raccolto, con evidenti ripercussioni sul reddito di centinaia di imprese agricole. Nei campi allagati, spiega Coldiretti Padova, è impossibile entrare per effettuare le necessarie operazioni colturali mentre dove si è già seminato i germogli e le piantine soffocano per la troppa acqua.