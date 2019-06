Maltempo: condizioni meteo in miglioramento in Lombardia

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a moderate saranno diffuse sui settori alpini e prealpini, Appennino e pianura orientale, anche a carattere temporalesco, altrove assenti o deboli. In serata è previsto un esaurimento delle piogge, tranne che sul Mantovano. Domani in pianura sono possibili nubi basse al mattino sulla parte orientale tra notte e mattino e poi in dissolvimento, mentre sui rilievi sarà irregolarmente nuvoloso per nubi basse sulla parte orientale e altrove sereno. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno stazionarie, fra i 16 e i 20 gradi, e le massime in aumento, fra i 27 e i 31 gradi. Lunedì sarà sereno in pianura e irregolarmente nuvoloso in montagna nella prima parte della giornata, ma senza piogge, anche se non sono escluse deboli precipitazioni sui rilievi orientali. In rialzo le temperature, con le minime in pianura intorno ai 20 gradi e le massime sui 31 gradi.