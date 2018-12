Maltempo: da Intesa Spaolo, 100 mln a Federlegno per sostegno filiera

Padova, 18 dic. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo hanno sottoscritto un accordo per fornire un ulteriore supporto alla filiera del legno triveneto, duramente colpita dal maltempo che a inizio novembre ha causato ingenti danni al territorio. La banca mette a disposizione della ?Filiera del Legno? del Triveneto un plafond di 100 milioni di euro, anche con possibile accesso al plafond ?Circular Economy?, stanziato dalla banca e utilizzabile in questo caso ai fini del rimboschimento, di attività rigenerativa dell'ecosistema e di prelievo del legname, in modo da evitarne il degrado. Questa iniziativa si aggiunge a quanto la banca ha avviato immediatamente dopo gli eventi atmosferici, ossia un plafond di 270 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a famiglie e imprese del nord-est e la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per il ripristino dei danni subiti.