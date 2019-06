Maltempo: forti piogge e grandinate su Milano

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Forti piogge e grandinate si sono abbattute questa mattina su Milano e sull'hinterland. Poco dopo le 9 la grandine è caduta sulle zone centrali della città, causando disagi nella zona della Stazione Centrale e al mercato di via Benedetto Marcello. E poco prima delle 10, informa il Comune di Milano, a seguito dei forti temporali il Seveso è esondato. Ma l'emergenza è rientra già alle 10.15. In questo momento è chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani. Mm servizi idrici, Protezione civile, polizia Locale e Amsa sono al lavoro per liberare le strade. Resta comunque alta l'attenzione per la possibilità di una seconda ondata di piena dovuta alle piogge a carattere temporalesco che proseguono a nord di Milano. Alcune autovetture sono rimaste bloccate dall'acqua nei sottopassaggi in alcuni Comuni a Nord di Milano, riferiscono i vigili del fuoco, in particolare a Baranzate e a Monza. Numerose cantine si sono allagate.