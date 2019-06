Maltempo: in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell’Alto Piave bellunese

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attesa è riferita allo scenario per temporali forti e le prescrizioni sono valide alle ore 14 di oggi 5 giugno alla mezzanotte del 7 giugno. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento di Vene-A. In particolare, in base al Bollettino Temporali Dolomiti, il livello di allerta per le precipitazioni previste riferito al Comune di Borca di Cadore è considerato a livello 2 (attenzione rinforzata). Le previsioni meteo dell'Arpav dicono che oggi mercoledì 5 giugno e domani giovedì 6 giugno nella zona dolomitica sono probabili rovesci e temporali da locali a sparsi soprattutto nel pomeriggio/sera. La probabilità di fenomeni localmente intensi è contenuta in entrambe le giornate.