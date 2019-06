Maltempo: Lecco, iniziato rientro popolazione evacuata a Dervio

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - I cittadini di Dervio, nel Lecchese, evacuati questa mattina per motivi di sicurezza dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la zona, possono fare rientro a casa. "Enel - spiega la Protezione Civile della Regione Lombardia - dopo la verifica tecnica, che ha dato esito positivo, ha comunicato alla Prefettura di Lecco il 'cessato allarme' sia per la diga Pagnona, sia il per rischio idraulico a valle. E' dunque iniziato il rientro della popolazione evacuata nelle abitazioni".