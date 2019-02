Maltempo: tre giovani dispersi nel catanese

La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria La Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe pesanti conseguenze. Le onde avrebbero travolto un’auto, dove all’interno ci sarebbero stati tre giovani, che al momento risultano dispersi. Si tratta due ragazzi ed una ragazza di età compresa tra i 21 ed i 27 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani avevano preso un caffè insieme in un bar della zona e poi avevano deciso di fare quattro chiacchiere davanti al mare, dentro la loro auto. Stavano osservando la forza delle onde, quando una di queste avrebbe trascinato in acqua la vettura, una Fiat Panda di colore verde. L’auto era ferma sul molo. Non e’ chiaro se i giovani si trovassero ancora all’interno della vettura, oppure erano scesi prima che l’auto sia stata trascinata dalle onde. Alle scena avrebbe assistito qualcuno che ha lanciato l’allarme. Carabinieri e ambulanze hanno raggiunto il porto di Santa Maria la Scala, ma nell’oscurità non sono riusciti fino a questo momento a intervenire.

Il maltempo, in particolare in Sicilia, ha causato l’interruzione dei collegamenti marittimi. Ad essere messa a dura prova è stata la circolazione ferroviaria. Si sono registrati problemi anche sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari.