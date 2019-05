Maltempo: tre squadre Protezione Civile Verona partite per il modenese

Verona, 29 mag. (AdnKronos) - Il maltempo non concede tregua. E la Protezione Civile dell'Ana Verona è già attiva e operativa per far fronte alle emergenze che in queste ore si stanno moltiplicando sia nel veronese che in provincia di Modena, dove il fiume Secchia è a grave rischio esondazione. Già da ieri pomeriggio, sono circa una cinquantina gli uomini della Protezione Civile dell'Ana Verona mobilitati e operativi su più fronti. ?Una prima allerta c'è stata ieri pomeriggio intorno alle 16.30, qualche ora è arrivata dopo la chiamata effettiva. Quella di questa notte sarà un'azione preventiva: faremo sacchi di sabbia per creare delle paratie nelle parti basse, dove sono attese esondazioni, con l'obiettivo di alzare gli argini, rinforzarli ed evitare il peggio?, spiega Luca Brandiele, coordinatore provinciale Protezione Civile Ana Verona. ?La piena è attesa per questa mattina: nelle prossime ore, a seconda di come evolve la situazione, si deciderà se inviare altre persone?, aggiunge Brandiele.