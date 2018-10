Maltempo: vertice a Palazzo Chigi su Sicilia, Di Maio in Comuni alluvionati

Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Il vice premier Luigi Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei Comuni colpiti dall'alluvione di venerdì scorso e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo. Il Governo è pronto a sbloccare immediatamente le somme necessarie a mettere in sicurezza i luoghi, dopo una ricognizione e stima dei danni. E' quanto emerso durante un incontro a Palazzo Chigi, a Roma, tra gli stessi Di Maio e Borrelli, i sindaci dei Comuni di Biancavilla, Adrano, Santa Maria Di Licodia, Paternò, il vicesindaco di Ragalna, una delegazione di parlamentari nazionali del M5S, eletti in Sicilia, il vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Cancelleri, e i deputati regionali del M5S a Palazzo dei Normanni, Jose Marano e Antonio De Luca. Per i Comuni etnei colpiti dal terremoto che ha reso inagibili edifici pubblici, luoghi di culto, provocato la chiusura di strade e arterie di collegamento, nei giorni scorsi la Regione siciliana aveva chiesto lo stato di emergenza, mentre per quelli alluvionati si appresta a stanziare 6 milioni di euro. L'incontro con i sindaci a Palazzo Chigi è servito a fare il punto della situazione. Nei giorni scorsi, infatti, gli amministratori dei cinque Comuni etnei hanno stilato una relazione, che quantifica i danni, dopo una prima ricognizione con i tecnici della Protezione civile.