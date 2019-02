Maltrattamenti all’asilo, arrestata religiosa 81enne

Matera, 25 feb. (AdnKronos) - Una religiosa di 81 anni, insegnante presso un istituto per l'infanzia di Ferrandina in provincia di Matera, è stata arrestata dai Carabinieri in flagranza di reato per maltrattamenti ai danni di minori. E' avvenuto giovedì e oggi si è avuta notizia poiché il gip ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti l'ordinanza interdittiva a svolgere attività istruttive. L'indagine dei Carabinieri della Compagnia di Pisticci è nata dalla denuncia di alcuni genitori, preoccupati dai comportamenti assunti in casa dai loro figli che avevano paura di andare all'asilo la mattina. Nella denuncia un genitore ha riferito di aver notato comportamenti anomali della figlia di quattro anni mentre giocava con le sue bambole, come posizionarle in un angolo della casa con il viso rivolto al muro. Le telecamere installate all'interno della scuola, su disposizione della Procura di Matera, hanno documentato alcuni episodi. In diverse circostanze, secondo quanto si è appreso, l'anziana ''assumeva un atteggiamento alquanto duro con i bambini a lei affidati per motivi di istruzione, strattonandoli e dimostrandosi oltremodo aggressiva nei loro confronti''. Al momento opportuno i Carabinieri sono intervenuti ed hanno arrestato la religiosa.