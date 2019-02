Manageritalia, borse di studio per premiare il merito

Bologna, 6 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Anche quest'anno Manageritalia Emilia Romagna premia merito e competenze degli studenti più meritevoli figli dei manager associati. La consegna delle borse di studio Manageritalia, offerte dal Fondo di previdenza contrattuale dei dirigenti 'Mario Negri', avverrà venerdì 8 febbraio, alle 17, al Cineca di Casalecchio di Reno. Sarà, quindi, anche l'occasione per tutti i presenti di visitare questa prestigiosa realtà del territorio che è oggi il maggiore centro di calcolo in Italia e uno dei più importanti a livello mondiale. A consegnare i premi, proprio a sottolineare il valore dell'impegno e dei risultati raggiunti, saranno Marco Lombardo, assessore al Lavoro del Comune di Bologna, e Raffaele Donini, assessore della Regione Emilia Romagna ai Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale. Le borse di studio Manageritalia, che andranno a ben 67 giovani studenti di medie, superiori e università, e l'evento di consegna, spiega la nota, "hanno il chiaro ruolo di valorizzare presso i giovani e tutti l'impegno, le competenze e il merito, e quale miglior luogo, e modo di farlo, che con i giovani e i manager, e collegarlo con un evento formativo e emozionale quale 'Olympic storytelling. Lo sport si racconta'". Un viaggio dedicato, continua la nota, "all'evoluzione delle Olimpiadi che darà spunti di enorme forza, suggestione e ispirazioni sul tema del cambiamento per alimentare il nostro spirito evolutivo". Nel corso della serata saranno consegnati alla presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, i 3mila euro frutto delle donazioni raccolte tra gli associati Manageritalia in occasione della festa degli auguri dello scorso Natale. "Premiare e quindi valorizzare merito e competenze -ha detto Paolo Longobardi, presidente Manageritalia Emilia Romagna- è determinante per la crescita economica e sociale. I manager lo fanno ogni giorno in azienda e noi lo rafforziamo da anni anche con la consegna delle borse di studio e con molte altre iniziative che coinvolgono spesso anche il territorio. Per noi è molto importate avere a consegnare le borse di studio gli assessori Marco Lombardo del Comune e Raffaele Donini della Regione. Un segnale per i ragazzi e un modo per rafforzare il nostro legame col territorio e collaborare con Comune e Regione per valorizzare istruzione, competenza e cultura manageriale, per fare dei manager un ponte verso il mondo del lavoro e mettere sempre più le loro competenze al servizio della collettività e dello sviluppo, anche fuori dalle aziende".