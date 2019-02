Manovra: Bernini, ‘maggioranza avanti a tentoni insulta dignità Parlamento’

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "L'indecente caos in atto al Senato sul cosiddetto decretone, con il governo che sta tenendo letteralmente in ostaggio le commissioni Bilancio e Lavoro senza concludere nulla, è l'ennesimo insulto alla dignità del Parlamento e la drammatica spia di una maggioranza che procede a tentoni, divisa su tutto e capace solo di improvvide e improvvisate fughe in avanti". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Dopo la manovra economica scritta, riscritta e poi fatta approvare in extremis bypassando le commissioni, ora sul tavolo -aggiunge- c'è il decreto-manifesto di questo governo, con dentro reddito di cittadinanza e quota 100, eppure non abbiamo ancora alcuna certezza né sui costi né sui tempi, e infatti si procede di rinvio in rinvio aspettando Godot, convocando e sconvocando le commissioni con una procedura, si fa per dire, che non ha precedenti nella storia parlamentare. Promettendo l'impossibile, la maggioranza si è infilata in un vicolo cieco, e in un vicolo cieco sta portando l'Italia. Se non riescono a governare, hanno il dovere -conclude Bernini- di gettare la spugna. Su Conte sventola bandiera bianca".