Manovra: Borghi (Pd), difesa Fraccaro conferma partigianeria Fico

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "In questi giorni, il Presidente Fico ha dato ampia prova della sua partigianeria?. Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito della discussione in Aula sulla legge di Bilancio. ?Per completare l'opera, arriva una dichiarazione del ministro Fraccaro a difenderlo. Quindi il Presidente della Camera non si fa difendere da un gruppo parlamentare, o da un singolo parlamentare. Ma dal governo. La prova provata (se mai ce ne fosse atto bisogno) della sua subalternità?, conclude.