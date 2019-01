Manovra: bozza, beneficiari reddito con Isee fino a 9.360 euro

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Potranno richiedere il reddito di cittadinanza i cittadini in possesso di un Isee inferiore ai 9360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30mila euro; un valore patrimoniale mobiliare non superiore ai 6mila euro, soglia accresciuta di 2000 euro per ogni componente familiare, fino a un massimo di 10mila euro, e di 5000 euro per ogni componente con disabilità. Si legge nella bozza del decreto sulla manovra.