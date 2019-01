Manovra: bozza dl, da 2019 50 mln per assunzione personale Inps

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - A decorrere dall'anno 2019 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'Inps. E' quanto si legge nella bozza del dl con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni che l'Adnkronos è in grado di anticipare. "In considerazione della grave di carenza di personale dirigenziale di livello non generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze di potenziamento ed efficacia degli interventi ispettivi e di tutela del lavoro, le assunzioni - si legge nella bozza del dl- possono essere effettuate anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali".