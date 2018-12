Manovra: Braga (Pd), non investe in infrastrutture

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Questa legge di bilancio è totalmente sbagliata per moltissime ragioni: perché non investe in infrastrutture e messa in sicurezza del territorio, mentre invece cancella trasparenza e legalità negli appalti pubblici alzando a 150.000 euro la soglia entro cui si potranno affidare direttamente incarichi e lavori; perché tradisce tutte le promesse su ambiente ed economia circolare; perché non investe in nessun modo sulla conversione ecologica della nostra economia e non dà risposte concreta alle richieste delle popolazioni ferite dal terremoto del centro Italia e dalle altre calamità che hanno colpito il Paese". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd in commissione Ambiente. Per il prossimo anno, prosegue l'esponente dem, "vengono tagliate risorse per gli investimenti per oltre 1 miliardo di euro e si sprecano soldi per costruire scatole inutili e assumere personale senza procedure selettive, che non avranno nessun impatto positivo sul rilancio degli interventi e delle opere utili al Paese. Abbiamo chiesto alla maggioranza e al governo risposte su alcune norme approvate al buio dal Senato: non abbiamo ricevuto né dal relatore né dal governo alcuna risposta. Solo un silenzio imbarazzato e assordante da parte dei deputati della Lega e del Movimento 5Stelle, incapaci di spendere anche una sola parola su una legge che approveranno tra qualche ora con l'ennesimo voto di fiducia, senza evidentemente conoscerne i contenuti". Non ho mai assistito, conclude Braga, "a una scena così mortificante per il Parlamento e per gli stessi deputati di maggioranza che dovrebbero ricordarsi di rappresentare in queste aule i cittadini italiani. Il governo del cambiamento va fermato: sta producendo danni enormi al Paese e alla dignità delle nostre istituzioni".