Manovra: Brunetta, legge da pazzi e tafazzisti

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Purtroppo, sulla manovra, dobbiamo dare ragione al vice presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, quando lascia intendere che gli italiani devono essere pazzi, ubriachi o tafazzisti per poter approvare una Legge di Bilancio come questa". Lo dichiara Renato Brunetta di Fi. "Leggendo attentamente il comunicato di Dombrovskis di questa mattina, si vede infatti che la Commissione ha accettato la manovra soltanto sub judice, in attesa di verificare che nel testo ci siano davvero i saldi concordati con la Commissione. Altrimenti, a Gennaio si aprirà immediatamente la procedura d'infrazione appena evitata. Secondariamente, il vice presidente ha detto che questa manovra, fatta di spesa corrente e misure assistenzialiste, non aiuta per nulla la crescita. Infatti, per finanziarla, la Commissione riconosce che l'Italia dovrà alzare l'Iva, aumentare le tasse sulle imprese e ridurre gli investimenti. La stessa Commissione avrebbe fatto l'opposto ma, ha detto, se l'Italia è disposta ad avere più assistenzialismo in cambio di più tasse, perché farle una guerra?". "Ecco perché, avranno detto, chi guida il Governo italiano non può che essere uscito di testa, essersi ubriacato o peggio per approvare una manovra pro-ciclica in una fase recessiva come quella che l'Italia sta attraversando. Pazzi per aver creato tutto questo caos per nulla, perdendo centinaia di miliardi.....; ubriachi per aver detto tutto e il contrario di tutto...; tafazzisti per aver messo in piedi una manovra fatta di più tasse e più sussidi all'inizio di una recessione!!!!! Davvero incredibile?, conclude.