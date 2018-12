Manovra: Camusso, è di destra e miope, pensionati traditi

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Lavoro e migliori condizioni per le persone sono di sinistra. Quindi è una manovra di destra. E con le clausole di salvaguardia sull'Iva inserite, tra due anni prevede pane e acqua per tutti, quindi è anche una manovra miope". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Fatto Quotidiano', è il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. Con Cisl e Uil, sottolinea, "abbiamo deciso di svolgere una grande mobilitazione di tutto il mondo del lavoro a gennaio. Intanto in questi giorni si è avviata la mobilitazione unitaria delle sigle dei pensionati contro il blocco della rivalutazioni delle pensioni. Alla fine del 2016, nella bozza d'accordo con il governo Gentiloni, c'era l'impegno che da gennaio 2019 sarebbe tornata l'indicizzazione delle pensioni. Il governo Conte non lo ha rispettato", spiega Camusso. Per il leader della Cgil, "non siamo di fronte alla abrogazione della riforma Fornero" con quota 100 ma si tratta di "un provvedimento che riguarda soprattutto gli uomini dell'industria e una parte del pubblico impiego e che non interviene su tutte le situazioni più critiche: donne, lavoro intermittente e giovani".