Manovra: caos in commissione, lavori riprendono dopo oltre un’ora

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - Caos in commissione Bilancio del Senato, impegnata nell'esame del maxiemendamento alla manovra. Un testo che presentava lacune ed imprecisioni, tanto che i lavori sono stati sospesi per oltre un'ora e ripresi qualche minuto fa, dopo forti proteste dell'opposizione, in attesa che il governo fosse in grado di sottoporre ai membri dell'organismo parlamentare il testo definitivo. A questo punto è forte il rischio che l'approvazione della legge di Bilancio, inizialmente prevista per stasera, slitti a domani. La seduta d'Aula, che in base al programma stilato ieri avrebbe dovuto iniziare la discussione generale sul maxiemendamento alle 16.00, rimane sospesa e quindi al momento ci si interroga sulla possibilità che le dichiarazioni di voto sulla fiducia possano iniziare alle 20.30 come era previsto.