Manovra: Carfagna, imprese pagheranno più tasse

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Oltre i miliardi di euro già bruciati sui mercati a causa di parole al vento e promesse irrealizzabili, le imprese italiane si troveranno a pagare più tasse nel 2019 per quasi 5 miliardi di euro. Se le stime della CGIA di Mestre saranno confermate, la cosiddetta manovra del popolo danneggerà oltre ogni misura il nostro sistema produttivo, ridurrà gli investimenti e i posti di lavoro". Lo dichiara Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Il tutto per finanziare il finto reddito di cittadinanza. Se a questo aggiungiamo lo sblocco delle tasse locali e i possibili ulteriori aumenti per far quadrare il bilancio con gli obiettivi negoziati con Bruxelles, il conto per le imprese italiane rischia di essere anche più salato. L'unica scelta responsabile che il governo Conte dovrebbe assumere è quella di rinunciare per intero al reddito di cittadinanza, eliminare gli aumenti fiscali alle imprese e dimettersi un minuto dopo?.