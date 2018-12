Manovra: Casaleggio chiama Di Maio, risultato tua vittoria**

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - Telefonata di Davide Casaleggio da Dubai, dove é atterrato per partecipate al ?The Global Blockchain Congress', al vicepremier Luigi Di Maio, all'indomani dello scampato pericolo della procedura d'infrazione da parte dell'Ue. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti 5 Stelle, il presidente dell'associazione Rousseau, figlio del cofondatore del Movimento, avrebbe riconosciuto al vicepremier ?la vittoria di aver ottenuto reddito di cittadinanza e quota 100?. Perché se Di Maio non avesse tenuto il punto -é il ragionamento- forzando la discussione interna al governo per ottenere le due misure bandiera, difficilmente le si sarebbe portate a casa.