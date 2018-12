Manovra: Confartigianato, segnali di attenzione a piccole imprese

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "La legge di bilancio contiene apprezzabili segnali di attenzione alle piccole imprese. Preoccupano le incognite sulla tenuta dei nostri conti pubblici e sulle prospettive dell'economia. Pertanto l'impegno per rilanciare lo sviluppo non si deve esaurire con la manovra. Va alimentato con una costante attenzione ai 4 milioni di piccole imprese italiane e puntando con decisione sugli investimenti pubblici e su quelli privati. Soltanto così si potranno realizzare le condizioni per creare lavoro di cittadinanza". Così in una nota il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti sulla manovra. Il Governo, sottolinea Merletti, "ha recepito le nostre sollecitazioni, in particolare con le misure che prevedono la riduzione delle tariffe Inail per gli artigiani, l'innalzamento da 40.000 a 150.000 euro della soglia di affidamento diretto degli appalti, l'aumento della deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali delle imprese". Confartigianato giudica positivamente anche la riduzione della pressione fiscale sulle piccole imprese con la flat tax, le proroghe delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni degli immobili, riqualificazione ed efficienza energetica, acquisto di mobili, cura e sistemazione del verde, la conferma dell'iperammortamento e della formazione 4.0, le risorse per l'autotrasporto merci, la cedolare secca sugli affitti degli immobili commerciali e produttivi, la spinta agli investimenti pubblici in infrastrutture con lo sblocco dei bilanci dei Comuni virtuosi.