Manovra: Confesercenti, bene ok ma correzioni da fare e scacciare incertezze

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "Visti i tempi stretti e le difficoltà, l'approvazione della Legge di bilancio è già un fatto positivo. Ne esce però una manovra di portata ridimensionata rispetto alle buone intenzioni iniziali, che registra passi avanti nella tutela delle Pmi, ma che allo stesso tempo fa troppo poco per la crescita ed accumula troppe incertezze all'orizzonte. Tra cui la bomba ad orologeria delle clausole di salvaguardia che, se dovessero scattare, porterebbero all'aumento dell'Iva più pesante della storia d'Italia". Così in una nota Confesercenti commentando la manovra. "Ci sono delle correzioni da fare - commenta Patrizia De Luise, presidente Confesercenti- Dobbiamo lavorare per scacciare le incertezze e ottenere la stabilità necessaria a restituire ad operatori e consumatori la necessaria fiducia nel futuro. In una situazione già fragile da un punto di vista economico qualsiasi ulteriore elemento di sfiducia rischia di azzerare tutti gli sforzi fatti per rilanciare la ripresa in questi anni".