Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 "rappresenta una tappa fondamentale per l'esperienza di governo. Oggi abbiamo adottato un dl contenente due misure che non rispondono a estemporanee promesse fatte in campagna elettorale in maniera improvvida, ma" costituiscono il tassello "di una politica economica sociale di cui andiamo fieri". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.