Manovra: Di Maio, a marzo pronto sito per reddito

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "A marzo sarà pronto il sito per il reddito di cittadinanza". A confermarlo, al termine del Cdm, è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio illustrando le misure previste dal Dl sul reddito e sulle pensioni. Le domande per accedere al reddito di cittadinanza, aggiunge Di Maio, "si possono fare per via telematica" e "per chi non ha dimestichezza con il web potrà rivolgersi ad uno sportello Inps, ad un ufficio delle Poste in qualsiasi comune o anche ai caf". L'Inps, rileva, "verificherà chi è in possesso dei requisiti". Il reddito di cittadinanza, aggiunge, "arriverà con una normalissima carte di Poste Italiane".