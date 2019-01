Manovra: Di Maio, faro puntato su chi percepisce reddito, no furbetti

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Le regole e le sanzioni fanno parte serietà che diamo al progetto" del reddito di cittadinanza. "Siccome noi crediamo fortemente in questo progetto", chiunque percepirà il sussidio "avrà un faro su di se", "con quel faro siamo anche in grado di capire se quella persona sta facendo il furbo oppure no. Ma sono certo che la stragrande maggioranza delle persone in difficoltà sono persone oneste". Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi su quota 100 e reddito di cittadinanza.