Manovra: Di Maio, la porteremo a casa senza tradire italiani e senza infrazione**

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Sono molto fiducioso sulla manovra, la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura d'infrazione. Devo dire che anche le dichiarazioni delle ultime ore, dall'una e dall'altra parte, vanno nella direzione di trovare un accordo". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, nella piazza antistante Montecitorio dove i 5 Stelle si sono dati appuntamenti per festeggiare il via libera al ddl anticorruzione. "Noi un accordo vogliamo trovarlo ma per mantenere le promesse fatte agli italiani, non per tradirle", sottolinea Di Maio.