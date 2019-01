Manovra: Di Maio, ok è prova tutti punti contratto si possono realizzare

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il via libera del Cdm al decreto legge sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni "è la dimostrazione con i fatti che tutti i punti del contratto si possono realizzare". Così il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm. In questo provvedimento "sono coinvolti tutti i cittadini, tutte le persone che per anni sono state ignorate. Persone che i governi hanno spremuto come dei limoni e ora che sono al centro", sottolinea Di Maio.