Manovra: Fico, ok tagli editoria, generati mostri in ultimi anni

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Negli ultimi venti anni i fondi pubblici per l'editoria hanno generato veri e propri mostri, con finanziamenti che andavano anche a giornali di partito". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a In Mezz'ora in Più, schierandosi a favore dei tagli all'editoria previsti in alcuni emendamenti alla manovra.