Manovra: Fratoianni, marcia indietro con Ue e imbroglio del 2,04%

Roma 15 dic. (AdnKronos) - "Quello di queste ore del governo è un fallimento, una marcia indietro imbarazzante nel rapporto con la Ue". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parlando con i cronisti a margine dei lavori della direzione nazionale di SI in corso a Roma. "Non hanno avuto il coraggio e si sono perfino inventati il giochino sul 2,04% per nascondere quello che è realmente successo: il reddito di cittadinanza evapora, la riforma della Fornero e la quota 100 rischia rischia di essere riservata a pochi e non si sa neanche per quanto tempo. Insomma un grande imbroglio - conclude Fratoianni - che colpisce le fasce più deboli e che non risolve nessuno dei problemi del Paese".