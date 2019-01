Manovra: Gelmini, ‘disabili presi in giro e abbandonati da governo’

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "I disabili sono stati prima presi in giro e poi abbandonati da questo governo. Si dicono delusi, umiliati, preoccupati. Come dar loro torto?". Lo scrive su Facebook Maria Stella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Con il decreto legge sul reddito di cittadinanza -aggiunge- non c'è stato alcun aumento delle pensioni che percepiscono. Le promesse non sono state mantenute. In Italia ci sono circa un milione di persone con disabilità grave illuse dalla propaganda di Palazzo Chigi. Ha ragione Nazaro Pagano, presidente di Anmic (Associazione nazionale invalidi civili - 150 mila iscritti) e vicepresidente di Fand (la Federazione delle cinque storiche associazioni italiane dei disabili), quando sostiene che 'le persone non si aiutano con gli spot elettorali. Il reddito di cittadinanza non è una soluzione per noi. E il calcolo del ministro Di Maio è sbagliato. Ad essere ottimisti, solo 185 mila disabili lo prenderanno, altro che 255 mila. Una percentuale minima rispetto al milione di disabili gravi che vivono in Italia'. I disabili -conclude Gelmini- devono poter esercitare i loro diritti entrando dalla porta principale, non da quella di servizio. Se devono ottenere qualcosa deve essere un diritto acquisito al pari di quello di tante altre categorie".