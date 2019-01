Manovra: Gentiloni, ‘non serve referendum su reddito, Pd alternativa seria’

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Tra i tanti temi su cui fare un referendum" il reddito di cittadinanza "non mi sembra quello più centrato". Lo afferma Paolo Gentiloni, oggi a Roma, a largo Argentina, per partecipare ad uno dei banchetti organizzati dal Pd contro la manovra. "Non dobbiamo andare alla ricerca di questa o quella trovata a sorpresa. Penso che gli italiani -aggiunge l'ex premier- stiano gradualmente prendendo coscienza della irresponsabilità e dei pericoli a cui stiamo di fronte e devono vedere nel Partito democratico un'alternativa seria, credibile e competente. Questo noi siamo e siamo a disposizione del Paese e credo che lo dobbiamo fare con delle proposte concrete, come abbiamo fatto in Parlamento e come continueremo a fare".