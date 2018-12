Manovra: Giorgetti, compromesso con Ue non intacca misure

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Oggi è una grande giornata per il governo, per l'Italia e per gli italiani perchè il compromesso raggiunto non intacca minimamente la politica che risponde alle promesse fatte in campagna elettorale. Possiamo fare le nostre misure". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a 'Il Confine', programma condotto da Sarah Varetto su Sky. E comunque "per cambiare questa Europa non lo deve fare il governo con la legge di bilancio, ci saranno le elezioni e saranno i cittadini italiani e europei a dire se vogliono un'Europa così o no".