Manovra: Giorgetti, reddito può non piacere a elettori Lega ma va fatto

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Ero ad un convegno, e non ad un comizio, in cui per 10 minuti hanno dileggiato il governo: io ho fatto un'argomentazione che ha esaltato tanti e indignato altri. Ho solo detto che l'Italia ha diverse espressioni e l'unico governo che puo' ora tenere insieme queste due espressioni è quello di Lega e M5s". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a Sky a proposito delle sua parole sul reddito di cittadinanza che hanno provocato tensioni con i 5 Stelle. "Anche se a molti dei miei elettori il reddito di cittadinanza puo' non piacere, questa cosa va fatta perchè è nel contratto di governo".