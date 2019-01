Manovra: interrogazione Marcucci su navigator, ‘Di Maio chiarisca’

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha presentato un'interrogazione urgente al ministro Luigi Di Maio sulla questione dei navigator che, si legge nel testo, "avranno l'arduo compito di prendere in carico il beneficiario del reddito di cittadinanza e condurlo verso un impiego". I dem chiedono siano chiarite "le modalità di selezione dei navigator e, qualora dette modalità dovessero davvero consistere in un semplice colloquio, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che questa modalità dia luogo a un'assoluta discrezionalità in palese dispregio dei criteri di meritocrazia e di trasparenza dallo stesso tanto decantati". Inoltre si chiede di sapere "quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'impatto che l'assunzione di questi navigator avrà sul sistema dei Centri per l'impiego; se non ritenga che al fine di migliorare la prestazione dei Centri per l'impiego sia più opportuno che le Regioni procedano al più presto all'assunzione di 4.000 persone da destinare ai centri per l'impiego utilizzando una procedura concorsale come previsto dalla legge di bilancio e, ripristinando, a tal fine, la norma in questione". Infine si chiede a Di Maio "se non ritenga che lo stanziamento di solo 1 milione di euro per stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL sia, quantomeno, offensivo nei confronti di questo personale per la cui stabilizzazione è prevista una cifra irrisoria a fronte di ben altre cifre stanziate per persone ancora da assumere, senza alcuna esperienza nel settore, anch'esse da stabilizzare".