Manovra: lettera Juncker a governo, seguiremo andamento bilancio (2)

(AdnKronos) - "Ringraziamo anzitutto della lettera del 18 dicembre 2018 relativa ai proposti emendamenti del progetto di bilancio 2019 dell'Italia. Come è noto al Governo italiano, il 21 novembre 2018 la Commissione europea -si legge nelle lettera dei vertici della commissione Ue al premier Conte- ha adottato un secondo parere sul documento programmatico di bilancio riveduto che l'Italia aveva presentato il 13 novembre, confermando l'esistenza di un''inosservanza particolarmente grave' delle raccomandazioni rivolte dal Consiglio dell'Unione europea all'Italia il 13 luglio". "Poiché l''inosservanza particolarmente grave' rilevata nei piani di bilancio dell'Italia per il 2019 modificava in maniera sostanziale i fattori significativi analizzati nella precedente relazione del maggio 2018, giustificandone quindi un aggiornamento, la Commissione europea ha adottato altresì una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea". "Analizzati tutti i fattori significativi, in detta relazione la Commissione è giunta alla conclusione che non fosse rispettato il criterio del debito fissato nel patto di stabilità e crescita e che quest'inosservanza giustificasse l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo. Il 29 novembre il comitato economico e finanziario ha formulato un parere a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, del trattato, confermando le conclusioni cui era giunta la Commissione e rilevando la possibilità che elementi nuovi emergessero dal dialogo in corso fra la Commissione e le autorità italiane". (segue)