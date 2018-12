Manovra: Mulè, Paese andrà in retromarcia

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - "La legge di Bilancio appena presentata dopo un teatrino degno di questo governo lascia dietro di se centinaia di miliardi bruciati sull'altare del dilettantismo e la certezza di un'eredità che ci porteremo nel 2019 con gli interessi da pagare sui titoli di Stato aumentati durante la guerra dei nostri Don Chisciotte all'Europa. Per non parlare degli oltre 50 miliardi di euro che chi governerà appena finirà l'incubo di questo esecutivo dovrà ripianare per la dabbenaggine dell'esecutivo". Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia. "Soprattutto -aggiunge- questa manovra avrà l'effetto di mettere acqua nel motore del Paese facendolo andare in retromarcia: nessuno shock fiscale, nessuna possibilità di rilancio. È la manovra delle illusioni e degli inganni, non è quella immaginata dal centrodestra e da Forza Italia. I nostri elettori e sopratutto il Paese meritava di vedere onorate le promesse con l'attuazione delle ricette contenute nel nostro programma: non è stato così e per questo continueremo a batterci pronti come siamo a prendere la guida del Paese".