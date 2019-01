Manovra: Ronzulli, caos se reddito anche a stranieri residenti in Italia

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Qui si rischia il caos, si sta mettendo a repentaglio la pace sociale. Se, come sembra, il reddito di cittadinanza dovesse andare anche a numerosissime (200mila) famiglie di stranieri residenti in Italia da più di 5 anni, come reagiranno gli italiani che invece non lo percepiranno perché non ci sono risorse sufficienti per tutti?". Lo afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Il Governo ha soffiato sul fuoco, ha alimentato false speranze approfittando delle condizioni di estrema difficoltà di moltissimi cittadini, ha fatto propaganda sul disagio sociale, e ora le conseguenze potrebbero essere drammatiche e imprevedibili?.